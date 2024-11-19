Интерфакс: Президент и премьер Абхазии уходят в отставку

Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер правительства республики Александр Анкваб уходят в отставку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оппозиции.

«В ближайшие минуты Бжания подпишет документ о своей отставке», — сообщил агентству один из лидеров оппозиции Абхазии Адгур Ардзинба.

Свои посты также покинут глава правительства Александр Анкваб и руководитель Государственной службы охраны Дмитрий Дбар, утверждает политик.

Официальной информации об отставках не было.

Беспорядки в республике длятся несколько дней на фоне готовящего соглашения о российских инвестициях. Переговоры властей и оппозиции несколько раз прерывались и возобновлялись. Бжания покинул столицу республики Сухуми и находится в своем родовом селе Тамыш.