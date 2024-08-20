Инициативы США по сделке о прекращении огня в Газе не помогли решить конфликт

Газета New York Times (NYT) узнала, что американские инициативы по завершению вооруженного конфликта в Газе не смогли решить противоречия между враждующими сторонами, пишет РИА Новости .

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры, однако так и не смогли найти решение, которое устранило бы основные противоречия между конфликтующими сторонами. С результатами переговоров ознакомились чиновники, которые и предоставили информацию NYT, но их имена не разглашаются.

Американское предложение в том числе включает в себя пункт о патрулировании участка границы между Египтом и Газой израильскими военнослужащими. Источники утверждают, что для Нетаньяху этот пункт был одним из ключевых.

Ранее Нетаньяху провел телефонные разговоры с президентом США Джо Байденом. Стороны обсуждали меры поддержки Израилю.