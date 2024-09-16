Индия отказалась вводить санкции против RT

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Hindu: МИД Индии не поддержал санкции США против российского телеканала RT

Министерство иностранных дел Индии выступило против введения санкций в отношении российского телеканала RT, несмотря на соответствующую просьбу от США. Такое заявление сделал источник газеты The Hindu, сообщает RT .

По словам чиновников из индийского правительства, Дели не поддерживает ограничения, которые не были одобрены Организацией объединенных наций (ООН).

Обсуждение вопроса ввода санкций против RT состоялось в ходе визита в Дели помощника госсекретаря США по делам Центральной и Южной Азии Дональда Лу.

Ранее США призвали Индию присоединиться к блокировке российских СМИ, в том числе телеканала RT. В Дели же заявили, что введенные санкции против РФ не касаются их страны.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, давление американцев на RT указывает на объявление информационной войны.