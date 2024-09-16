Индия отказалась вводить санкции против RT
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Министерство иностранных дел Индии выступило против введения санкций в отношении российского телеканала RT, несмотря на соответствующую просьбу от США. Такое заявление сделал источник газеты The Hindu, сообщает RT.
По словам чиновников из индийского правительства, Дели не поддерживает ограничения, которые не были одобрены Организацией объединенных наций (ООН).
Обсуждение вопроса ввода санкций против RT состоялось в ходе визита в Дели помощника госсекретаря США по делам Центральной и Южной Азии Дональда Лу.
Ранее США призвали Индию присоединиться к блокировке российских СМИ, в том числе телеканала RT. В Дели же заявили, что введенные санкции против РФ не касаются их страны.
По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, давление американцев на RT указывает на объявление информационной войны.