Bloomberg: Индия обсудит закупку вооружений РФ во время визита Путина

В ходе предстоящего государственного визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели 4–5 декабря стороны намерены начать переговоры о новых оборонных соглашениях, сообщает ТАСС .

Согласно данным Bloomberg, Индия интересуется приобретением истребителей пятого поколения Су-57Э и модернизированной системой противоракетной обороны С-500.

Как подтвердил замминистра обороны Индии Раджеш Кумар Сингх, на переговорах также может обсуждаться поставка дополнительных зенитно-ракетных комплексов С-400.

В Кремле подчеркивают, что визит позволит всесторонне обсудить двустороннюю повестку в политической, экономической и оборонной сферах, несмотря на давление Вашингтона, выступающего против расширения военного сотрудничества Дели с Москвой.

