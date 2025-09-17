Индия направила контингент Кумаонского полка на российско-белорусские учения «Запад-2025», которые проходят на полигоне Мулино под Нижним Новгородом. Решение Нью-Дели стало заметным сигналом для Запада и свидетельствует о сближении Индии с Россией и Китаем, сообщает «Царьград» .

Индия отправила 65 военнослужащих, включая бойцов Кумаонского полка, для участия в совместных учениях «Запад-2025» на полигоне Мулино. Маневры проходят при участии подразделений России, Белоруссии, а также контингентов из Индии, Китая и других стран. Индийский Кумаонский полк считается одним из самых боеспособных соединений армии страны и имеет почти 250-летнюю историю.

По словам представителей Нью-Дели, участие в учениях связано с укреплением доверия и оборонного сотрудничества с Москвой. Эксперты отмечают, что этот шаг отражает стратегический выбор Индии в пользу многополярного мира и расширения партнерства с Россией и Китаем. Западные аналитики восприняли присутствие индийских военных как сигнал о готовности Дели к более тесному взаимодействию с восточными партнерами, несмотря на давление со стороны США и Евросоюза.

Учения «Запад-2025» включают отработку сценариев противостояния силам НАТО, координацию действий многонационального штаба, а также обмен тактиками между российскими, белорусскими и индийскими офицерами. Особое внимание уделяется отражению гибридных угроз, кибератакам и информационным операциям. Политический обозреватель Андрей Пинчук пояснил, что участие Индии в маневрах связано с попытками страны укрепить свои позиции в переговорах с Западом на фоне торговых разногласий и давления по вопросам закупок российских энергоресурсов.

Эксперты считают, что решение Индии участвовать в учениях демонстрирует ее стремление к самостоятельной внешней политике и укреплению военного сотрудничества с Россией и Китаем. Теперь внимание наблюдателей приковано к возможным шагам Китая в рамках дальнейших многосторонних маневров.