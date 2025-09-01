Индия и Китай сблизились на фоне давления Запада

Лидеры Индии и Китая провели встречу, которая ознаменовала сближение двух стран на фоне давления со стороны Запада, сообщает «ФедералПресс» .

Введение США пошлин на индийские закупки российской нефти привело к неожиданному результату: Индия отказалась выполнять требования Вашингтона и начала сближаться с Китаем. Это событие стало заметным на фоне длительной истории противостояния между двумя странами.

Политолог Сергей Станкевич рассказал, что встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина стала мировой сенсацией. По его словам, лидеры двух крупнейших по населению государств договорились о совместных шагах по урегулированию пограничных вопросов и развитии сотрудничества.

«Си и Моди уже договорились двигаться к справедливому и разумному решению пограничного вопроса», — отметил Станкевич.

Эксперт подчеркнул, что стороны намерены укреплять торговлю, безопасность и стратегическую автономию от внешнего влияния. Также обсуждалось объединение усилий для создания новой мировой системы торговли без тарифного диктата. Си Цзиньпин планирует посетить Индию в 2026 году на саммите БРИКС.

Станкевич отметил, что сближение Индии и Китая стало важным событием для Евразии и может изменить баланс сил на мировой арене.