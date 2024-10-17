Имущество оскорбивших Россию релокантов хотят арестовывать

сегодня в 16:13

Законопроект об аресте имущества уехавших россиян поступил в Госдуму

Татарстанские депутаты внесли в Госдуму законопроект об аресте имущества уехавших из страны россиян, если за границей последние ведут деятельность против интересов РФ. Парламентарии из РТ считают, что на фоне СВО российские релоканты стали чаще угрожать основам конституционного строя, государственной и общественной безопасности России, сообщает РБК со ссылкой на данные системы обеспечения законодательной деятельности.

Изменения предлагают внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ. В Госсовете Татарстана отметили, что по нынешним законам уехавших россиян, оскорбляющих свою страну из-за границы, не получается привлечь к административной ответственности.

Татарстанские парламентарии предложили распространить правило о привлечении к административной ответственности человека, совершившего правонарушение за границей РФ, на все случаи совершения за рубежом соответствующих действий, которые направлены против политического курса России.

«<…> Предлагается применять арест имущества лица, в отношении которого ведется производство по делу о таком правонарушении», — гласит пояснительная записка.

Авторы предложения считают, что принятие такого закона не вызовет финансовых, социально-экономических и других последствий.

