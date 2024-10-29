Импорт украинской сахарной свеклы вредит фермерам из Франции

Депутат французского Национального собрания Жордан Гиттон считает, что завоз сахарной свеклы с Украины в страну оказывает пагубное влияние на сельхозотрасль. Об этом сообщает РИА Новости .

«Импорт свеклы с Украины вырос с 20 тыс. до 400 тыс. тонн в 2022–2023 годах и до 700 тыс. тонн в 2023 году, что привело к снижению цен на сахар в ЕС на 30%», — отметил парламентарий в своем письме министру сельского хозяйства Франции.

Он подчеркнул, что данное уменьшение стоимости продукта оказывает непосредственное влияние на производителей сахарной свеклы во Франции.

Также депутат упрекнул руководство ЕС в том, что оно не заботится о благосостоянии местных фермеров, разрешает импорт продукции, у которой качество не соответствует требованиям союза.