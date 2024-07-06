Илон Маск: в Штатах давно нет настоящего президента
Американский предприниматель Илон Маск высказал мнение, что в США уже давно нет настоящего президента, сообщает РИА Новости.
Таким образом бизнесмен отреагировал на статью The New York Times, которая была озаглавлена «Нужен ли США президент?».
«Хороший вопрос, поскольку очевидно, что у нас его давно нет», — отметил Маск в соцсети Х.
В статье говорится, что вера в готовность главы государства Джо Байдена и дальше занимать пост президента сейчас рассеивается, как туман. Но ряд его защитников утверждают, что Штатами управляет не один человек, а команда лидера.
В последнее время в США все чаще говорят, что в президентской гонке Бадена следует заменить другим кандидатом. Это происходит из-за неадекватного поведения главы государства и его путанных речей.