Илон Маск: в Штатах давно нет настоящего президента

Американский предприниматель Илон Маск высказал мнение, что в США уже давно нет настоящего президента, сообщает РИА Новости .

Таким образом бизнесмен отреагировал на статью The New York Times, которая была озаглавлена «Нужен ли США президент?».

«Хороший вопрос, поскольку очевидно, что у нас его давно нет», — отметил Маск в соцсети Х.

В статье говорится, что вера в готовность главы государства Джо Байдена и дальше занимать пост президента сейчас рассеивается, как туман. Но ряд его защитников утверждают, что Штатами управляет не один человек, а команда лидера.

В последнее время в США все чаще говорят, что в президентской гонке Бадена следует заменить другим кандидатом. Это происходит из-за неадекватного поведения главы государства и его путанных речей.