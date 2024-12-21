Илон Маск после теракта в Магдебурге посоветовал Шольцу уйти в отставку
Маск назвал Шольца некомпетентным дураком после теракта в Магдебурге
Бизнесмен и американский функционер Илон Маск назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца после теракта в Магдебурге некомпетентным дураком и призвал его немедленно уйти в отставку, пишет газета «Известия».
«Шольцу следует немедленно подать в отставку. Некомпетентный дурак», — написал миллиардер в соцсети X.
Предположительно 50-летний гражданин Саудовской Аравии, врезался в толпу на рождественской ярмарке вечером в пятницу. Погибли 11 человек.
В данный момент террорист задержан и находится на допросе.
Шольц ранее прокомментировал трагедию.
« Мои мысли с жертвами и их семьями. Мы поддерживаем вас и жителей Магдебурга. Я благодарю преданных своему делу спасателей в эти тревожные часы», — отметил политик.