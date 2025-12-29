Илон Маск отказался от идеи создания собственной партии

Американский бизнесмен Илон Маск отказался от планов по созданию собственной политической партии под влиянием вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на информированные источники, пишет РИА Новости .

В начале июля Маск анонсировал формирование партии под названием «Америка». Однако уже в конце августа Wall Street Journal, также со ссылкой на источники, сообщала о приостановке этих планов.

«Вэнс и люди в его окружении боялись, что новая партия может навредить республиканцам не только во время промежуточных выборов в 2026 году, но и после этого. <…> Он призвал союзников Маска подтолкнуть того отказаться от своих планов по созданию третьей партии. <…> Наступление Вэнса и других официальных лиц, длившееся месяцами, сработало», — говорится в материале издания со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

По данным тех же источников, Вэнс предлагал Маску свою помощь в лоббировании законодателей для поддержки кандидатуры Джареда Айзекмана, союзника Маска, на должность главы НАСА, которую тот занимает в настоящий момент.

Издание также сообщает, что убийство консервативного активиста Чарли Кирка повлияло на решение Маска сосредоточиться на поддержке предвыборной кампании республиканцев в преддверии промежуточных выборов. Бизнесмен рассматривает возможность перенаправления своих пожертвований в существующие организации вместо его политического комитета America PAC. Помимо этого, Маск рассматривает Вэнса как «перспективного кандидата» на президентских выборах 2028 года.

Ранее портал Axios, ссылаясь на два источника, сообщал о начале финансирования Маском предвыборных кампаний Республиканской партии США накануне промежуточных выборов 2026 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.