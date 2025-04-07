Илон Маск опубликовал видео о близости России и США

Основатель крупных американских компаний SpaceX и Tesla, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск опубликовал в социальных сетях видеоролик, в котором рассказывается, настолько близко территориально находятся Россия и Соединенные Штаты.

На опубликованных в соцсети Х кадрах видно, что государства разделяет лишь Берингов пролив, а минимальное расстояние между странами составляет всего 2 мили (3,22 км). При этом на расстоянии 2,4 мили или 3,8 км расположены маленькие острова, которые разделяют территорию США и РФ.

Бизнесмен подчеркнул, что в некоторых случаях вода между островами Крузенштерна и Ратманова сковывается льдом, что позволяет преодолеть границу пешком.

Кроме того, миллиардер отметил, что далеко не все граждане США знают о близости двух государств.

Ранее отец Илона Маска заявил о восхищении главой российского государства Владимиром Путиным. Также Эррол Маск назвал президента России сильным людером, говорящим логичные вещи.