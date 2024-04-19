Илон Маск иронично прокомментировал удар Израиля по Ирану

сегодня в 06:33

Американский бизнесмен Илон Маск едко ответил на сообщения об ударе по Ирану со стороны Израиля, пишет РИА Новости .

Один из чиновников в США ранее заявил, что иранский объект подвергся ракетной атаке. Позже появились сообщения о взрывах в районе аэропорта города Исфахан. Также в регионе работала ПВО.

Пользователь соцсети X предположил, что целью атаки могла быть 8-я база ВВС Ирана, на которой размещены переданные Вашингтоном в 1970-е годы истребители F-14 Tomcat.

«Каким-то образом наши налоговые доллары взрывают наши же налоговые доллары», — иронично прокомментировал это сообщение Маск.

Агентство Bloomberg также сообщало, что Израиль заранее уведомил Соединенные Штаты о планах атаки, которая должна была состояться в ближайшие сутки-двое.