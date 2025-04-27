Иллюзии Трампа об украинском конфликте разрушились за 100 дней

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин считает, что лидер США Дональд Трамп за 100 дней в Белом доме уже пережил крах своих иллюзий о сроках решения кризиса на Украине, сообщает РИА Новости .

«Я думаю, что он начал понимать, что здесь главным препятствием на пути мирного процесса является не только позиция Киева, но и позиция как раз этих европейских финансовых доноров», — уточнил Блохин.

Он добавил, что в Европе Трампа ненавидят и презирают, и еще больше там ненавидят РФ.

Эксперт напомнил, что перед инаугурацией Трамп заявлял о готовности завершить украинский конфликт за 24 часа. Сейчас он пытается вывести Штаты из него, сохранив лицо, чтобы не было ассоциаций с выводом американских войск из Афганистана, как при президенте Джо Байдене.

По словам специалиста, сохранить лицо американский лидер может только, если получит прибыль. Она может исчисляться и не в долларах, но и в политическом престиже, который Трамп может получить только с его мирными инициативами. Если у политика получится, он нарастит рейтинг.

Блохин отметил, что у главы Белого дома также могут быть притязания на Нобелевскую премию мира, которую в 2024 вручили его персональному врагу, бывшему президенту США Бараку Обаме.