IL Fatto Quotidiano: НАТО двигается в сторону разрушительной войны

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НАТО идет в сторону отказа от осторожной стратегии в отношении РФ, о чем свидетельствуют последние заявления французского лидера Эммануэля Макрона и главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянскую газету IL Fatto Quotidiano.

Регулирующая деятельность Североатлантического альянса, по словам авторов статьи, должна принимать во внимание «красные линии», которые не должны пересекаться из-за опасности «глобального столкновения» с РФ.

«Макрон и Кэмерон предлагают пересечь эти „красные линии“», — сказано в сообщении.

И Франция, и Британия, по мнению авторов, станут полноценными участниками украинского конфликта, если их предложения будут выполнены. При этом военные объекты на территории этих государств окажутся законными целями для ВС РФ. Действия Макрона и Кэмерона рискуют возыметь катастрофические последствия для НАТО и Европы, добавили авторы издания.

«Это пугающее развитие событий: только вспомните ответные действия России в виде „ядерных учений“ — и перед нами встанет ряд вопросов», — предупредили они.

Макрон ранее допустил возможность размещения на Украине французского контингента, а Кэмерон не исключил удары британским оружием по российским территориям.