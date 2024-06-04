IL Fatto Quotidiano: коррумпированный Евросоюз не победит Россию на Украине
Россия с шестью тысячами ядерными боеголовками разоблачит блеф Запада
Россия с шестью тысячами ядерными боеголовками разоблачит блеф Запада на Украине и не сможет проиграть, пишет газета IL Fatto Quotidiano, выдержки из статьи приводит РИА Новости.
«На самом деле ни одно западное оружие не может заставить Москву сдаться, потому что она располагает шестью тысячами ядерных боеголовок. Россия на Украине просто непобедима», — указано в публикации.
Автор считает, что лидеры Брюсселя несостоятельны и коррумпированы. Евросоюз принял участие в конфликте и в итоге проиграет.
Мир находится на краю пропасти, а в это время итальянское правительство шлет оружие Киеву вместо объявления переговоров, резюмирует журналист.