Россия с шестью тысячами ядерными боеголовками разоблачит блеф Запада на Украине и не сможет проиграть, пишет газета IL Fatto Quotidiano, выдержки из статьи приводит РИА Новости .

«На самом деле ни одно западное оружие не может заставить Москву сдаться, потому что она располагает шестью тысячами ядерных боеголовок. Россия на Украине просто непобедима», — указано в публикации.

Автор считает, что лидеры Брюсселя несостоятельны и коррумпированы. Евросоюз принял участие в конфликте и в итоге проиграет.

Мир находится на краю пропасти, а в это время итальянское правительство шлет оружие Киеву вместо объявления переговоров, резюмирует журналист.