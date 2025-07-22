«Играют ва-банк»: Юрий Подоляка прокомментировал внешнюю политику Турции

Юрий Подоляка о внешней политике Турции: очень рискованная, они играют ва-банк

Военный и политический обозреватель Юрий Подоляка заявил, что Турция реализует рискованную и активную стратегию на международной арене, но сталкивается с серьезными проблемами внутри страны, сообщает «Крым 24» .

По его словам, турецкое государство переживает период политического кризиса, характеризующийся ростом оппозиционных настроений в отношении президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Турция очень рискованная, они играют ва-банк, они играют мощно, но у них очень тяжелая внутриполитическая ситуация. Протесты против Эрдогана нарастают несмотря на то, что были арестованы люди, военные, лидер оппозиции. Это говорит о том, что режим слаб», — отметил Подоляка.

Он подчеркнул также наличие острых экономических трудностей, оказывающих негативное воздействие на благосостояние граждан и вызывающих разочарование существующим положением дел.