«Идите н**** с моей страницы»: жена депутата показала фото из отпуска в Дубае

Пользователям Сети не понравилось, что жена депутата выкладывает на общее обозрение фотографии в купальнике. Новикова призвала подписчиков «не портить себе настроение ее целлюлитной попой».

«Говорят, жене депутата неприлично выкладывать фото в купальнике с голой жопой, идите вы просто н**** с моей страницы», — подписала она очередную фотографию в купальнике.

Судя по фотографиям в социальных сетях, Зубков и Новикова связали себя узами брака недавно — в августе этого года. Супруга депутата часто выкладывает снимки с отдыха за границей. В том числе она проводит время и в странах Евросоюза. Сама блогер не понимает, что не нравится подписчикам.

«Что именно смутило читателей? О просьбе не вмешиваться в мою личную жизнь? Считаю, имею полное право!» — заявила она журналистам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.