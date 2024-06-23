Идеолог Brexit Фарадж отказался извиняться за «оправдание» Путина

Один из главных инициаторов референдума о выходе Британии из ЕС (Brexit), лидер правой партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что Запад сам спровоцировал начало украинского конфликта, после этого его обвинили в повторении тезисов президента РФ Владимира Путина. Политик отказался извиняться за свои слова, сообщает РБК .

«Ошибки Запада в Украине были катастрофическими. Я не буду извиняться за то, что говорю правду», — сказал Фарадж.

По его мнению, если западные страны не признают свою неправоту, то в регионе не будет прочного мира.

Политик также пояснил, что никогда не являлся сторонником Путина». Как идеолог Brexit добавил, он последние 10 лет говорил, что Запад «сыграл на руку» российскому президенту.