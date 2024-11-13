И нашим, и вашим: Турция заняла многовекторную позицию, связавшись с БРИКС

Турция может сместить баланс сил в пользу стран БРИКС, хотя это будет заметно в первую очередь на Ближнем Востоке, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Турция заняла уникальную многовекторную позицию — и нашим, и вашим: она остается членом НАТО, подала заявку на участие в БРИКС и, вероятно, в будущем присоединится к этому блоку. Это позволяет Турции извлекать выгоду из обоих направлений, действуя в интересах турецкого народа и экономики», — сказал Косоруков.

Он пояснил, что Турция стремится стать крупнейшим хабом между Западом и Востоком, укрепить свою роль посредника между Россией и странами региона, быть важным партнером между постсоветским пространством и коллективным Западом, а также усиливать власть своего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Для него участие в БРИКС становится успешным инструментом внешней политики, положительно влияющим на его рейтинг. Перспективы участия Турции в БРИКС велики и во многом зависят от ее руководства, ведь страны БРИКС в целом готовы принять ее», — рассказал политолог.

Косоруков подчеркнул, что БРИКС — это объединение передовых развивающихся стран, за которыми будущее XXI века. Они строят открытую, конкурентную мировую экономику, свободную от санкций и искусственных ограничений, ориентируясь на инновации и развитие.

«Рост мировой экономики, ее будущее — это экономики стран БРИКС, это их капитал и их инновации. Осталось сформировать наднациональные механизмы в финансах, торговле и экономическом партнерстве, чтобы создать действительно альтернативную, пост-Бреттон-Вудскую систему», — резюмировал эксперт.