«И надеть пиджак»: что советовали Зеленскому перед встречей с Трампом

Европейские лидеры дали Зеленскому инструкции для встречи с Трампом

Владимир Зеленский получил рекомендации от европейских коллег, включая британского премьера Кира Стармера, о том, как вести себя с президентом США Дональдом Трампом, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеканал NBC.

Среди советов — благодарность за военную помощь и дипломатическую поддержку, передача письма от супруги для Мелании Трамп и выбор формального пиджака для встречи.

Украинский лидер, известный своим неформальным подходом к дресс-коду, на этот раз выбрал классический черный костюм с рубашкой для переговоров в Белом доме.

Зеленский напомнил журналисту, который ранее критиковал его за внешний вид, что он переоделся.