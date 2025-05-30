Аэропорт Бен-Гурион прекращал работу из-за ракетной атаки хуситов

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о новой атаке на международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщает «КоммерсантЪ» .

Как заявил официальный представитель группировки Яхья Сариа в своем Telegram-канале, удар был нанесен с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты.

«Цель операции достигнута — работа аэропорта была нарушена на некоторое время», — подчеркнул он. Сариа также отметил, что хуситы продолжат атаковать израильские объекты, назвав это «религиозным, моральным и гуманитарным долгом» в поддержку палестинцев.

Напряженность между Израилем и йеменскими повстанцами резко возросла 4 мая, когда хуситы впервые атаковали аэропорт Тель-Авива. В ответ Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по ключевой инфраструктуре Йемена. Новая атака на Бен-Гурион свидетельствует о дальнейшей эскалации конфликта, который все чаще выходит за рамки регионального противостояния.

Пока официальные власти Израиля не прокомментировали последнее заявление хуситов, однако ранее ЦАХАЛ подтверждал перехват нескольких ракет, запущенных с территории Йемена.