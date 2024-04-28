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HT: отвод Abrams с передовой на Украине стал позором для танков

Отвод украинскими силами американских танков Abrams с линии соприкосновения на фоне действий БПЛА РФ стал «огромным позором» для боевой машины, сказано в сюжете индийского издания Hindustan Times, пишет РИА Новости .

«Огромный позор для американского Abrams на Украине на фоне войны с Россией. Сообщается, что Украина отвела предоставленные США боевые танки Abrams M1A1», — говорится в публикации.

Военные в США также признали, что ВСУ перестали применять переданные им танки из-за активности российских дронов, перед которыми Abrams оказались бессильны. Авторы материала указывают, что Вашингтон согласился передать 31 боевую машину в январе 2023 года. Однако сегодня «поле боя существенно изменилось».

«Повсеместное использование российских разведывательных беспилотников и „дронов-убийц“, как сообщается, усложнило возможности Украины по защите танков», — говорится в сюжете.

Журналисты подчеркнули, что «дроны-охотники» ВС РФ за два месяца уничтожили уже пять Abrams.