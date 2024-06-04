сегодня в 11:51

Хорохордин уходит с поста главы Алтая из-за перехода на новую работу

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что покидает свой пост в связи с переходом на новое место работы.

Он занимал данную должность с 2019 года.

«За прошедшие 5 лет мы многое сделали для социально-экономического развития региона, вместе с вами прошли непростые годы пандемии коронавируса, сейчас всей республикой помогаем участникам специальной военной операции, приближая победу родной страны», — написал Хорохордин в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил за совместную работу местное правительство, депутатов, глав муниципалитетов и многих других. Еще он высказал слова благодарности жителям республики.

Хорохордин пожелал Алтаю сохранить свою уникальность, а также дальнейшего развития и процветания.