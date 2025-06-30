Хитрые и коварные: названы силы, обостряющие конфликт между РФ и Азербайджаном

Политолог Марков: тюркофобы и британцы разжигают конфликт между Москвой и Баку

Разногласия между Россией и Азербайджаном обостряют тюркофобские круги и западные спецслужбы, сообщил РИАМО политолог, основатель и генеральный директор «Института политических исследований» Сергей Марков.

«Идут целенаправленные атаки со стороны внешних сил, стремящихся создать проблему. Есть две мощные силы. Первая — тюркофобские круги, которые стремятся поссорить Россию с Турцией. Вторая — западные спецслужбы. Французские спецслужбы работают на то, чтобы оторвать Армению от России, британские — чтобы оторвать Азербайджан», — сказал Марков.

Он подчеркнул, что недооценивать силу, влияние, хитрость и коварство британских спецслужб было бы ошибкой.

«На мой взгляд, ключевым фактором остается воздействие внешних сил — в первую очередь британских и тюркофобских», — заключил политолог.

Ранее в Баку силовики пришли с обысками в редакцию «Sputnik-Азербайджан». Обыски проходят на фоне обвинения российских силовиков в якобы убийстве азербайджанцев во время рейда в Екатеринбурге.

По версии СК РФ, задержанные члены азербайджанской ОПГ причастны к убийствам, совершённым на территории Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах. Мотивом совершенных преступлений стал раздел сфер влияния в бизнесе. Следком подчеркнул, что два фигуранта дела скончались. Один — в результате сердечной недостаточности, по второму причины устанавливают.