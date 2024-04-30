Хинштейн заявил, что не видит плохого в проверке сексуальной ориентации чиновников

Хинштейн: нет ничего плохого в проверке сексуальной ориентации чиновников

Депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил, что нет «ничего предосудительного и плохого» в проверке сексуальной ориентации чиновников перед назначением на высокие должности.

«На мой взгляд, зонами недоступности (для лиц нетрадиционной сексуальной ориентации — ред.) должны быть те учреждения, структуры органы власти, которые напрямую связаны с воспитанием и формированием детей, подростков и молодежи», — заявил парламентарий в интервью изданию «Обозрение».

Он отметил, что защита традиционных семейных ценностей является одним из постулатов госполитики в России. К людям, которые занимаются данными вопросами, нужно подходить особенно внимательно.

По словам депутата, у него двое сыновей и он против учителей нетрадиционной ориентации для них.