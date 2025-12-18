Херш: Уиткофф и Кушнер возглавят организацию для восстановления Украины

Журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер будут возглавлять организацию, выбирающую подрядчиков и распределяющую средства для восстановления Украины, сообщает РИА Новости .

Как пишет журналист, Уиткофф и Кушнер настаивают на том, чтобы США получали половину от доходов любых компаний, которые будут заниматься восстановлением Украины, проводимым Штатами.

Как будут распределятся средства еще точно неизвестно. По словам журналиста, РФ не получит никаких денег, предназначенных для восстановления.

Агентство Bloomberg в конце ноября опубликовало информацию об исключении положения о передаче примерно 100 миллиардов долларов из заблокированных средств России в фонд для восстановления украинской экономики. Данный пункт был удален из актуальной редакции американского проекта мирного урегулирования. Первоначальный вариант документа предполагал, что США получат половину доходов от замороженных активов, а оставшиеся неизрасходованные средства планировалось вложить в совместный российско-американский инвестиционный фонд.

12 декабря Совет ЕС утвердил бессрочную заморозку государственных активов России. Европейская комиссия рассчитывает получить согласие европейских государств на предстоящем саммите 18–19 декабря на конфискацию российских активов на сумму 210 миллиардов евро. Из этой суммы 185 миллиардов заблокированы в бельгийской клиринговой системе Euroclear.

