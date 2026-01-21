Американские спецслужбы испытывают растерянность в понимании логики российской стратегии на Украине, сообщает РИА Новости .

Как утверждает в своей новой статье лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, среди чиновников разведки США сейчас преобладают чувства «безысходности и злости».

«Чиновники разведки США… сейчас задаются вопросом, почему Путин… продолжает конфликт, который может привести к экономическому хаосу», — пишет журналист.

Эта оценка, по мнению Херша, отражает непонимание Вашингтоном долгосрочных целей и устойчивости России.

Данная публикация появилась после крупного заявления президента России Владимира Путина, сделанного 19 декабря 2025 года в ходе прямой линии. Тогда российский лидер подчеркнул, что Киев, по сути, отказывается от мирного урегулирования.

