Харрис проведет встречу с Нетаньяху

Харрис вместо Байдена встретится с Нетаньяху в Белом доме

Вице-президент США Камала Харрис встретится с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме, пишет РИА Новости .

«Вице-президент Камала Харрис… проведет отдельную двустороннюю встречу с премьер-министром Израиля на этой неделе в Белом доме», — указано в материале агентства.

Уточняется, что Харрис фактически заменит на этом мероприятии Джо Байдена.

Байден находится на самоизоляции из-за заболевания коронавирусом. Его лечащий врач утверждает, что американский лидер идет на поправку.