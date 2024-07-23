Харрис может выдвигаться кандидатом в президенты США

сегодня в 05:18

Вице-президент США Камала Харрис набрала необходимое для выдвижения на пост главы Белого дома количество голосов делегатов Демократической партии, пишет РИА Новости .

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, Харрис собрала 2471 голос делегатов партии в ходе онлайн-голосования.

Это почти на 500 голосов больше, чем требуется по регламенту политической силы, указано в публикации.

Ранее президент США Джо Байден отказался от участия в выборах главы Белого дома и поддержал кандидатуру своего заместителя в американской администрации Харрис.