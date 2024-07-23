Харрис может выдвигаться кандидатом в президенты США
Камала Харрис набрала необходимое для выдвижения количество голосов Демпартии
Вице-президент США Камала Харрис набрала необходимое для выдвижения на пост главы Белого дома количество голосов делегатов Демократической партии, пишет РИА Новости.
По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, Харрис собрала 2471 голос делегатов партии в ходе онлайн-голосования.
Это почти на 500 голосов больше, чем требуется по регламенту политической силы, указано в публикации.
Ранее президент США Джо Байден отказался от участия в выборах главы Белого дома и поддержал кандидатуру своего заместителя в американской администрации Харрис.