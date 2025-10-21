Хана обвинили в замалчивании проблемы организованной преступности

сегодня в 03:36

Газета Express опубликовала расследование, в котором утверждается, что мэр Лондона Садик Хан знал о деятельности организованных преступных группировок, но скрывал эту информацию, сообщает «Лента» .

Согласно материалу, преступные сети действовали в более чем десяти крупных городах Англии, а количество пострадавших может исчисляться тысячами.

В публикации отмечается, что большинство подозреваемых относятся к пакистанской диаспоре, как и сам Хан.

Ранее президент США Дональд Трамп критиковал лондонского мэра за миграционную политику, заявив, что город «так изменился» под его руководством. Официальных комментариев от администрации Садика Хана на публикацию расследования пока не поступало.