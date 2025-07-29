Хачатурян анонсировал «Перекресток мира» между Азербайджаном и Нахичеванью

Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил о готовности Еревана открыть транспортный коридор через Сюникскую область, который соединит Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой, сообщает ТАСС .

«Открытие ворот Сюника предоставит нам значительные возможности для развития», — цитирует главу государства агентство.

Инициатива, названная армянскими властями «Перекрестком мира», уже получила положительные отзывы международного сообщества.

По данным испанского издания Periodista Digital, стороны при участии США согласовали план создания инфраструктурного проекта, который в дипломатических кругах уже именуют «Мостом Трампа» — в честь американского президента, активно участвующего в переговорном процессе.