«Гур монен» и «Э лытл дигрешан»: Залужный с трудом выступил на форуме в Лондоне

сегодня в 18:18

Посол Украины в Великобритании опозорился во время своей речи на Chatham House

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный допустил ряд ошибок во время выступления на форуме Chatham House в Лондоне. Видео с его речью активно обсуждают в соцсетях, сообщает «Царьград» .

Во время выступления Валерий Залужный продемонстрировал низкий уровень владения английским языком. На опубликованных кадрах видно, что дипломат читал текст по листу, запинался и произносил отдельные слова по слогам.

Стандартное приветствие «Good morning» в его исполнении прозвучало как «гур монен». Сложности возникли и с фразой «A little digression».

«Э лытл дигрешан… Дигрейшон. Дыгрешон!» — произнес Залужный, пытаясь выговорить выражение.

Пользователи соцсетей активно обсуждают запись, сравнивая выступление с ответом школьника у доски. Ролик быстро распространился в интернете и стал поводом для шуток и мемов.

Многие написали, что Залужному было бы намного проще выступать на русском языке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.