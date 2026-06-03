Губернатора Ленобласти Дрозденко заметили на ПМЭФ-2026 на костылях

3 июня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко приехал на ПМЭФ-2026 на костылях. Он заявил, что ему некогда болеть, сообщает 78.ru .

В конце мая Дрозденко травмировал ногу во время игры в волейбол. Ему провели операцию.

Несмотря на травму, губернатор прибыл на ПМЭФ. Также он отметил, что постарается присутствовать лично на пленарном заседании, которое состоится 5 июня.

«Губернаторы не берут больничные. Болеть некогда. Очень большая программа. В этом году остановимся, наверное, на цифре 350 млрд», — подчеркнул он.

Дрозденко добавил, что основные подписания соглашений состоятся в среду и четверг. Он также подчеркнул, что регион работает для бизнеса, а не наоборот.

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