Губернатор Воробьев провел рабочую встречу с главой Лыткарина Кравцовым

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Лыткарино Константином Кравцовым и общественниками. Во время нее обсуждались строительство, капитальный ремонт соцобъектов, благоустройство, развитие дорожно-транспортной сети, поддержка участников спецоперации, модернизация системы жилищно-коммунального хозяйства и расселение аварийного жилья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Мы стараемся в рамках федеральных и региональных программ вносить заметные изменения для жителей. Сегодня открываем благоустроенный сквер у усадьбы, до этого получилось облагородить и другие территории, сделать их популярными для времяпрепровождения. Большие программы реализуются и в области образования, и по ряду других направлений, в частности, ЖКХ», — сказал Воробьев.

Губернатор Подмосковья добавил, что был создан водозаборный узел. Проводятся инженерные изыскания на водовод — около 13 километров. Они сделают воду в округе более чистой.

Одна из важнейших тем — окончательное расселение бараков, которые еще есть. Их в городском округе Лыткарино около 50. Мероприятия планируют проводить совместно, добавил Воробьев.