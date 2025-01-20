Губернатор Воробьев анонсировал проведение семинара для управленцев Подмосковья

«Мы традиционно каждый год собираемся для того, чтобы учиться, обмениваться мнениями, методиками работы как муниципалитетов, территорий, так и отраслевиков. В этот раз обращаю внимание и прошу всех принять участие 12 февраля в семинаре, он будет посвящен как нашим практикам, касающимся отраслей жизни региона, а также идеологии и политике», — заявил губернатор Московской области в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.