Губернатор Подмосковья представил врип главы Долгопрудного Романа Истомина

Ранее Роман Истомин работал в Люберцах и в Коломне.

«Хорошо знаком и с направлениями и ЖКХ, хозяйства, которое очень важно администрировать на земле. Очень надеюсь, Роман Михайлович (Истомин — ред.), что у вас это получится», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Истомин был назначен на должность 4 октября по итогам внеочередного заседания совета депутатов Долгопрудного. Депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру.

Ранее пост главы Долгопрудного занимал Владислав Юдин.