Губернатор Иллинойса отверг предложение Трампа о вводе войск в Чикаго

Демократ заявил, что жители города не хотят видеть военных на своих улицах, а предложение республиканца считает политически мотивированным.

«Чикаго не хочет видеть военнослужащих на наших улицах», — подчеркнул Прицкер, назвав поведение Трампа «невероятно странным».

Губернатор обвинил президента в непоследовательности: по его словам, если бы Белый дом действительно заботился о безопасности граждан, администрация не сокращала бы финансирование программ по предотвращению насилия и ужесточила бы контроль за оборотом оружия.