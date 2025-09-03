Губернатор Иллинойса отверг предложение Трампа о вводе войск в Чикаго
Губернатор штата Иллинойс Джей Би Прицкер публично отверг намерение президента США Дональда Трампа направить в Чикаго войска Национальной гвардии, сообщает РИА Новости.
Демократ заявил, что жители города не хотят видеть военных на своих улицах, а предложение республиканца считает политически мотивированным.
«Чикаго не хочет видеть военнослужащих на наших улицах», — подчеркнул Прицкер, назвав поведение Трампа «невероятно странным».
Губернатор обвинил президента в непоследовательности: по его словам, если бы Белый дом действительно заботился о безопасности граждан, администрация не сокращала бы финансирование программ по предотвращению насилия и ужесточила бы контроль за оборотом оружия.