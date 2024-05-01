Губернатор Херсонской области рассказал про отправку ВСУ инвалидов на фронт
По информации «Русского Херсона», специальные люди отлавливают мужчин, включая инвалидов, чтобы затем отправить их воевать, написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Также он отметил, что украинские военные несут огромные потери, поэтому им необходимо много «пушечного мяса». В качестве такового выступают даже те, у кого нет глаза или же идет восстановление после инсульта.
По словам Сальдо, украинцы боятся выходить на улицу, поэтому круглыми сутками прячутся в квартирах. Однако после того, как в силу вступит новый закон о мобилизации, военные смогут вламываться в жилища и забирать людей прямо оттуда.
Кроме того, губернатор рассказал, что подпольщики будут стараться мешать украинским военным.