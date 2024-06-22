Guardian: Скрипали отказываются от участия в расследовании отравления в Солсбери

Сергей и Юлия Скрипали не желают посещать слушания по делу об отравлении в британском Солсбери якобы из-за опасений по поводу безопасности, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Guardian.

«Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не хотят участвовать в независимом расследовании… потому что они беспокоятся, что их безопасность не может быть обеспечена», — сказано в публикации.

Скрипали, по данным издания, считают, что предоставленных ими данных должно быть достаточно, а их очное присутствие не обязательно.

В это же время семья жительницы Великобритании Дон Стерджес, которая также, по предварительным данным, стала жертвой отравления, пожелала, чтобы Скрипали были в списке вероятных свидетелей.

Окончательно решение о присутствии Скрипалей на заседании пока не принято. Процесс разбирательств начнется в октябре.