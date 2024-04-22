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У России есть все возможности для завершающего удара по Украине

Россия имеет все возможности, чтобы нанести последний, завершающий удар, пишут « Ведомости » со ссылкой на статью в Global Times.

Киевские власти обеспокоены из-за ситуации на линии фронта, а российская экономика не реагирует на санкции, сказано в материале.

«МВФ повысил прогноз экономического роста России. Короче говоря, независимо от того, займут ли это недели, месяцы или годы, Россия имеет все возможности в политическом, экономическом и военном отношении, чтобы нанести последний удар», — сказано в статье.

Между тем, Запад устал от украинского кризиса, спасти ситуацию могут только дипломатические усилия, отмечает автор.

При этом США и ЕС продолжают накачивать Киев оружием и деньгами, резюмируется в статье.