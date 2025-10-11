Грустит под трек Земфиры*: Пашинян выложил в соцсети странное видео
Премьер Армении Пашинян выложил видео, на котором грустит под трек Земфиры*
Фото - © скриншот/t.me/Nikol_Pashinyan_PM
Армянский премьер-министр Никол Пашинян опубликовал в своем Telegram-канале странное видео под песню российской певицы Земфиры* (Земфиры Рамазановой*). Ролик был выпущен перед рабочим днем политика.
На записи Пашинян с грустным видом слушает песню. Когда играют слова «Прости меня, моя любовь», политик смотрит в камеру.
Под записью премьер-министр Армении пожелал соотечественникам доброго утра и хорошего дня.
Несколько суток назад Пашинян публиковал ролик, в котором он якобы едет на работу на метро. На записи он разговаривал с пенсионеркой, стоял на перроне, пил кофе в ресторане перед посещением здания правительства страны.
*Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
