Грустит под трек Земфиры*: Пашинян выложил в соцсети странное видео

Армянский премьер-министр Никол Пашинян опубликовал в своем Telegram-канале странное видео под песню российской певицы Земфиры* (Земфиры Рамазановой*). Ролик был выпущен перед рабочим днем политика.

На записи Пашинян с грустным видом слушает песню. Когда играют слова «Прости меня, моя любовь», политик смотрит в камеру.

Под записью премьер-министр Армении пожелал соотечественникам доброго утра и хорошего дня.

Несколько суток назад Пашинян публиковал ролик, в котором он якобы едет на работу на метро. На записи он разговаривал с пенсионеркой, стоял на перроне, пил кофе в ресторане перед посещением здания правительства страны.

*Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

