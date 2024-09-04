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Гросси: МАГАТЭ и дальше будет расширять поддержку Украине

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сказал, что организация и дальше планирует расширять поддержку Украине, занимать более активную позицию по защите энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости .

Он пояснил, что это нужно для защиты жизненно важной энергетической инфраструктуры и ядерной безопасности.

По его совам, данное решение было принято после нескольких ракетных атак, которые либо привели к отключению ряда ядерных энергетических реакторов, либо к опасной нестабильности украинской нацэнергосистемы.

Это заявление Рафаэль Гросси сделал после проведенной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Организация уже разместила специалистов на всех АЭС на территории Украины, чтобы помочь стране поддержать ядерную безопасность во время конфликта с РФ.