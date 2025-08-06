сегодня в 23:08

Американский сенатор Линдси Грэм* призвал европейские страны прекратить закупки нефти у Индии, заявив, что Нью-Дели перенаправляет российские энергоресурсы. Соответствующее заявление он разместил в соцсети X.

«Европа помогает Украине, но при этом покупает нефть у Индии, которая изначально была российская. Это должно прекратиться», — написал сенатор, поддержав решение президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на индийские товары.

Ранее администрация Трампа ужесточила меры против Индии из-за продолжения импорта российской нефти.

Грэм* назвал эти шаги «сменой правил игры», предупредив, что страны, сотрудничающие с Москвой, «заплатят высокую цену».

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга