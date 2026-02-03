Политический обозреватель Грег Вайнер заявил, что Дональд Трамп может попытаться укрепить свои позиции в США путем присоединения Канады на фоне скандала с «файлами Эпштейна», сообщает Общественная Служба Новостей .

Политический скандал вокруг так называемых «файлов Эпштейна», содержащих компромат на мировых лидеров, продолжает активно обсуждаться в международных СМИ. В информационном пространстве опубликовано более трех миллионов документов, что усилило давление на американскую политическую элиту.

Политический обозреватель Грег Вайнер в беседе с Общественной Службой Новостей отметил, что ситуация в США остается напряженной не только из-за «файлов Эпштейна», но и из-за продолжающихся протестов в различных городах страны. По его мнению, Дональд Трамп может попытаться отвлечь внимание общества и стабилизировать положение с помощью масштабных внешнеполитических шагов.

«Трампу понадобится новый информационный повод, чтобы погасить скандал. Если не удастся решить проблему информационно, возможны военные действия, в том числе против Ирана, Кубы или даже попытки присоединения Канады», — пояснил Вайнер.

Эксперт добавил, что в Вашингтоне уже проходили закрытые переговоры с представителями оппозиционных канадских провинций, включая Квебек. По его словам, вопрос о возможном присоединении обсуждается и внутри самой Канады.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.