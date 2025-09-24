Член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник заявил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте своей угрозой о возможном вторжении хотел напугать Россию, но у него не получилось, сообщает Общественное Телевидение России .

«Сейчас американцы все меньше и меньше финансируют Европу. Все меньше и меньше финансируют НАТО. Они хотят переложить это на плечи Евросоюза. Вот Евросоюз, а генеральный секретарь НАТО (Марк Рютте — ред.) как раз из ЕС, пытается разогнать российскую угрозу, чтобы получить какие-то деньги», — сказал спикер.

По его словам, в Москве сохраняют спокойствие в ответ на заявления политиков НАТО, в то время как онлайн-сообщество высмеивает ситуацию. В частности, слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о недопустимости полетов российских беспилотников над территорией Польши и его заявление о том, что не стоит удивляться падению их обломков на земли альянса, вызвали ироничную реакцию в интернете.

Ранее Марк Рютте заявил, что НАТО готов защищать «каждый дюйм территории альянса».

