Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев высказал мнение о том, что американцы слишком устали от русофобии, поэтому готовы присоединиться к России и для этого учат русский язык, сообщает Инфо24 .

По данным издания Economist, жители острова Малый Диомид на Аляске активно изучают русский из-за страха захвата их территории Россией. При этом у многих есть родственники в РФ и они не могут попасть к ним из-за прекращения в 2022 году транспортного сообщения.

По словам эксперта, увлечение русофобией и запугивание людей «российской угрозой» на Западе доходит до шизофрении.

Политолог предположил, что американцы слишком устали от антироссийской пропаганды, а также негативных перемен во внутренней политике, что не боятся России, а наоборот, сами готовы «уплыть от США».

«Они хотят, чтобы мы сами к ним приплыли и воткнули российский флаг, после чего они с радостью войдут в состав России», — сказал Перенджиев.