«Готовятся к войне»: политолог рассказал об отношении скандинавских стран к РФ

Историк и политолог из Норвегии Бьерн Нистад заявил, что страны Скандинавии откладывают бюджет на подготовку к войне с Россией и боятся, что конфликт может начаться в ближайшие несколько лет, сообщает Газета.ru .

«По-моему, они готовят население к войне с Россией. Они тратят очень много денег на покупку оружия. Они открыто говорят о том, что через три, четыре, пять лет будет война с Россией. Очевидно, что Россия не атакует Запад, это было бы самоубийство совсем», — сказал эксперт.

По его словам, сейчас военные в Норвегии проводят консультации с врачами о возможном военном противостоянии. Политолог также назвал ужасающим нагнетание международной обстановки.

В конце ноября президент России Владимир Путин пообещал «как угодно» зафиксировать отсутствие намерений у России нападать на Европу.

