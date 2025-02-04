Готовит свой госпереворот: как Макрон создает почву для переизбрания на 3 срок

Президент Эммануэль Макрон готовит государственный переворот. С помощью этого он планирует пойти на третий срок, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом сообщает РИА Новости .

Политик в публикации в соцсети X напомнил про заявление радиостанции France Info, в котором говорится, что Макрон планирует сделать руководителем Конституционного совета своего советника Ришара Феррана. Также французский президент «имеет мысли» по поводу третьего президентского срока.

Филиппо отметил, что Феранн планирует обойти запрет на еще одно избрание президента Франции. Он одержим такой мыслью, и его назначили главой Конституционного совета не просто так.

«Макрон готовит свой государственный переворот», — заявил Филиппо.