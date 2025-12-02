Госдума ратифицировала соглашение РФ и Индии об обмене военными

На заседании Госдумы парламентарии утвердили межгосударственное соглашение между Россией и Индией, определяющее правила переброски военнослужащих, военных морских судов и летательных аппаратов на территорию каждой из стран, сообщает ТАСС .

Соответствующий документ был представлен на рассмотрение нижней палаты парламента российским правительством в ноябре 2025 года. В тексте соглашения уточняется, что речь идет об установлении порядка направления военных подразделений, кораблей и самолетов как с российской стороны в Индию, так и в обратном направлении, а также об организации их взаимного материально-технического обеспечения. Соглашение было подписано в Москве 18 февраля 2025 года.

В прилагающейся пояснительной записке подчеркивается, что данное соглашение регулирует не только вопросы передислокации военнослужащих и техники, но и их материальное снабжение. Этот порядок будет применяться в ходе совместных маневров, учений, при оказании гуманитарной помощи, ликвидации последствий природных и техногенных катастроф, а также в других ситуациях, согласованных обеими сторонами.

В правительстве РФ отметили, что одобрение соглашения облегчит взаимное использование воздушного пространства обеих стран и заход военных кораблей России и Индии в порты друг друга. Более того, заключение данного соглашения будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества в военной области.

